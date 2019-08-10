تغريدة - "تريزيجيه التهم روز".. جماهير أستون فيلا تنهال بالإشادة على النجم المصري

في ظهوره الأول على الإطلاق بالدوري الإنجليزي، وخلال 59 دقيقة فقط قضاها على أرض الملعب، نجح محمود تريزيجيه في ترك انطباع حسن بين جماهير فريقه أستون فيلا.

الجناح الدولي المصري المنتقل مؤخرا إلى أستون فيلا قادما من قاسم باشا التركي، ظهر في خسارة فريقه 1-3 على أرض توتنام هوتسبير، في أولى جولات الدوري الإنجليزي.

وكان تريزيجيه قريبا من التسجيل في مناسبتين بالشوط الأول، كما قدّم مجهودا دفاعيا بارزا.

FilGoal.com يسلط الضوء على تغريدات مشجعي أستون فيلا الذين أبدوا انبهارهم بمستوى الجناح المصري.

"تريزيجيه بدا جيدا اليوم".

Trezeguet has looked good today. Excited to see Jota in the Prem though!#TOTAVL — Daniel Raza (@razajourno) August 10, 2019

"خوتا بديلا لتريزيجيه. دهشت من هذا التبديل. تريزيجيه كان أفضل لاعبي أستون فيلا. مباراة أولى مميزة جدا والكثير من الحماسة للمستقبل".

Jota replaces Trezeguet for #avfc . Surprised by that. Thought he was Villa's best player. A very impressive debut and plenty of excitement for the future. — Gregg Evans (@greggevans40) August 10, 2019

"ظهور أول رائع لـ تريزيجيه".

Brilliant debut from @Trezeguet 🔥 — Phil Shepherd 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@TheAsgardian) August 10, 2019

"مشاركة أولى مميزة لـ تريزيجيه".

Really good debut from Trezeguet there — ELIOTT (@EliottG_) August 10, 2019

"تريزيجيه التهم داني روز".

Trezeguet is eating up Danny Rose — Tino'Costã (@EltinoNT) August 10, 2019

"تريزيجيه يبدو واعدا جدا في الملعب".

That Trezeguet looked very promising on the pitch — kalle🇫🇮 (@LxrryFishermxn) August 10, 2019

شاهد ملخص لمسات تريزيجيه أمام توتنام هوتسبير

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