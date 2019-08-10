تغريدة - "تريزيجيه التهم روز".. جماهير أستون فيلا تنهال بالإشادة على النجم المصري

السبت، 10 أغسطس 2019 - 21:17

كتب : عبد الرحمن عمرون

تريزيجيه - أستون فيلا - توتنام

في ظهوره الأول على الإطلاق بالدوري الإنجليزي، وخلال 59 دقيقة فقط قضاها على أرض الملعب، نجح محمود تريزيجيه في ترك انطباع حسن بين جماهير فريقه أستون فيلا.

الجناح الدولي المصري المنتقل مؤخرا إلى أستون فيلا قادما من قاسم باشا التركي، ظهر في خسارة فريقه 1-3 على أرض توتنام هوتسبير، في أولى جولات الدوري الإنجليزي.

وكان تريزيجيه قريبا من التسجيل في مناسبتين بالشوط الأول، كما قدّم مجهودا دفاعيا بارزا.

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FilGoal.com يسلط الضوء على تغريدات مشجعي أستون فيلا الذين أبدوا انبهارهم بمستوى الجناح المصري.

"تريزيجيه بدا جيدا اليوم".

"خوتا بديلا لتريزيجيه. دهشت من هذا التبديل. تريزيجيه كان أفضل لاعبي أستون فيلا. مباراة أولى مميزة جدا والكثير من الحماسة للمستقبل".

"ظهور أول رائع لـ تريزيجيه".

"مشاركة أولى مميزة لـ تريزيجيه".

"تريزيجيه التهم داني روز".

"تريزيجيه يبدو واعدا جدا في الملعب".

شاهد ملخص لمسات تريزيجيه أمام توتنام هوتسبير

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