خاص الإسماعيلي لـ في الجول: من الوارد رحيل لاعبين آخرين عن الفريق

السبت، 10 أغسطس 2019 - 21:01

كتب : ياسر الشريف

خليل حجي نيمار - الإسماعيلي - الصور من الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي

ذكر صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي، أن الاستغناء عن مزيد لاعبين آخرين في الفريق أمر وارد.

وصرّح المنياوي لـFilGoal.com: "من الوارد الاستغناء عن لاعبين آخرين في الفريق".

وأكمل: "سيتم الأمر بالتعاون مع إدارة النادي، وسيكون في المراكز التي بها وفرة من اللاعبين".

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وأضاف: "الصفقات الجديدة تحتاج التوفيق حتى تثبت نجاحها مع الإسماعيلي، فالمستوى بمفرده لا يمكن أن يكون عامل النجاح الوحيد، فهناك القدرة على الانسجام والتفاهم".

وواصل: "هدفنا في معسكر السادس من أكتوبر الوصول إلى درجة كافية من الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى".

وكشف جديد موقف العراقي همام طارق الذي انتدبه الدراويش مؤخرا: "ننهي حاليا إجراءات دخول هُمام طارق للأراضي المصرية حتى ينضم لمعسكر الفريق".

وأتم: "إبراهيم أبو اليزيد ومحمد حمدي زكي سينضمان للتدريبات خلال المعسكر المغلق للفريق".

وكان الإسماعيلي قد استغنى عن عدة لاعبين في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزهم: محمد عواد، محمود متولي، طارق طه، وكريم بامبو الذي انتهى عقده.

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