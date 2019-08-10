دي يونج: فان دي بيك يستحق الانضمام إلى ريال مدريد.. وحزين على أياكس

يرى فرينكي دي يونج لاعب برشلونة، أن زميله السابق دوني فان دي بيك يستحق الانضمام إلى ريال مدريد، لكنه حزين على وضع أياكس أمستردام في الوقت عينه.

دي يونج المنضم هذا الصيف إلى برشلونة قادما من أياكس، أجاب عن قُرب انتقال فان دي بيك إلى الغريم ريال مدريد: "أفضّل استمراره في أياكس لأني لن أرغب في أن يكون خصمي، كما أن أياكس سيظل قويا في هذه الحالة".

وأكمل في حديثه لشبكة إي.إس.بي.إن: "لكن إن تم الاتفاق على كل شيء وانضم إلى ريال مدريد، فسأكون سعيدا لأجله، أعتقد أنه يستحق ذلك، إنه لاعب عظيم، وسأذهب لزيارته في إسبانيا".

وأكد: "أنا واثق من قدرته على النجاح هناك، فقد أظهر ذلك بمنافسات دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي خصوصا في أدوار خروج المغلوب".

وأكمل: "لقد أثبت للعالم أجمع أنه قادر على اللعب في هذا المستوى".

واعترف بحزنه لرحيل أغلب نجوم أياكس بعد الموسم التاريخي: "أنا فخور للغاية بموسمنا الماضي، ومشاهدة الفتية ينخرطون في تعاقدات كبيرة لهو أمر يستحقونه. ولكني أشعر ببعض الحزن بالطبع، ليس ندما لأني بالطبع فخور وسعيد بالتواجد في برشلونة، ولكن بعض الحزن بسبب انفراط عقد أياكس".

وكان أياكس قد حقق ثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي، بجانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الإطاحة بـ ريال مدريد ويوفنتوس على التوالي.

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