أبو تريكة: مشاركة إريكسن وتراجع أستون فيلا سبب فوز توتنام

السبت، 10 أغسطس 2019 - 20:50

كتب : FilGoal

هاري كين

أرجع محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق فوز فريق توتنام على أستون فيلا بسبب التحفظ الدفاع للثاني رغم تقدمه في النتيجة.

وفاز توتنام على أستون فيلا بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

وقال أبو تريكة في الاستديو التحليلي عقب المباراة: "نزول إريكسن في الشوط الثاني قلب اللقاء على أستون فيلا".

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وأضاف "إريكسن يستطيع الربط بين خط الوسط والهجوم على عكس أي لاعب آخر".

وأكمل "اضف إلى ذلك التراجع الدفاعي الكبير من أستون فيلا بعد تسجيل الهدف الأول".

وفي نهاية تصريحاته أشاد بهاري كين مهاجم توتنام قائلا "كين يعطي لكل المهاجمين في العالم درسا عن كيف تستغل الفرص التي تتاح لك أمام المرمى، هو هادئ ويمتلك الثقة وبه كل مواصفات المهاجم القناص".

وشارك مع أستون فيلا في المباراة ثنائي منتخب مصر أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه.

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