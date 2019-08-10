بيليجريني: النتيجة لا تعبر عن الفارق بين سيتي ووست هام.. ارتكبوا 13 مخالفة ضدنا

السبت، 10 أغسطس 2019 - 17:03

كتب : FilGoal

وست هام - بيليجريني

يرى مانويل بيليجريني المدير الفني لفريق وست هام بأن خسارة فريقه الكبيرة أمام مانشستر سيتي لا تعبر عن الفارق بين الفريقين.

مانشستر سيتي اكتسح نظيره وست هام بخماسية مقابل لا شيء في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وتحدث بيليجريني عقب المباراة قائلا: "النتيجة لا تعبر عن الفارق الحقيقي بين مانشستر سيتي ووست هام".

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وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "لعبنا بشكل جيد جدا في الشوط الأول، نعم كنا نشعر على مقاعد البدلاء بأن سيتي سيسجل ولكننا لعبنا بشكل جيد جدا".

وواصل "لم نكن محظوظين على الإطلاق بالهدف الأول الذي هز شباكنا. وفي الشوط الثاني كانوا أكثر خطورة منا، والهدف الثاني كان سهلا للغاية".

وأشار "سيتي ارتكب 13 مخالفة ضدنا، مقابل 5 فقط لنا".

وأكمل حديثه قائلا: "أعتقد أننا يجب أن نكون أكثر ذكاءً لتحديد توقيت عمل مخالفة تكتيكية".

هل كان يجب عليه الاعتماد على طريقة دفاعية أمام سيتي؟ يُجيب مانويل "لا. تلك ليست الطريقة المنافسة لتطوير فريقي. لعبنا بأسلوب هجومي في الشوط الأول وكنا في مستوى جيد جدا".

وعن تطبيق تقنية الفيديو، يقول بيليجريني "التقنية جيدة جدا للحكام وستكون مفيدة. ليس من السهل قبولها في البداية ولكن إذا تم استخدامها بطريقة صحيحة فأن الأمور ستصبح أفضل وأفضل".

السماوي ضربوا شباك الشواكيش بخمسة أهداف نظيفة على ملعب لندن الأولمبي في الجولة الأولى من المسابقة.

لقاء شهد ظهور مثير لتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" التي ألغت هدفا وأعادت تنفيذ ركلة جزاء من جديد، في أول استخدام في تاريخ المسابقة الإنجليزية.

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