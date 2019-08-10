مارسيلو عن تقارير رحيله إلى إيطاليا: مجرد شائعات

نفى الظهير الأيسر مارسيلو لاعب ريال مدريد رحيله إلى الدوري الإيطالي، مشيرا إلى أن التقارير التي زعمت ذلك ليست صحيحة على الإطلاق.

مارسيلو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال البرازيلي في حوار مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية:"الأندية الإيطالية تحدثت معي كثيرا، لكن ما قيل ليس سوى شائعات".

وواصل "لطالما كان لدي علاقة خاصة بريال مدريد. أحب ريال مدريد، إنه بيتي وأفضل فريق في الكوكب".

وكتبت تقارير أن مارسيلو يريد وضع حد لمسيرته مع ريال مدريد بعد خدمة النادي على مدار 12 موسما لكن عودة المدرب زين الدين زيدان بخرت الفكرة من عقل البرازيلي.

وهبط مستوى مارسيلو في الموسم الماضي الذي خرج فيه ريال مدريد خاليا الوفاض ولم يفز إلا بكأس العالم للأندية.

وتوج مارسيلو بـ20 لقبا مع ريال مدريد ويتطلع لمزيد حين يبدأ الموسم الجديد.

ويبدأ ريال مدريد مشواره في الدوري بمواجهة مضيفه سيلتا فيجو في 17 أغسطس.

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