ديلي ميل: باريس تواصل مع ديبالا وعرض عليه راتبا مغريا

بعدما باءت محاولات مانشستر يونايتد وتوتنام بالفشل في ضمه، الآن يدخل نادي جديد بقوة من أجل خدماته.. باريس سان جيرمان يتواصل مع باولو ديبالا.

لاعب يوفنتوس الإيطالي دخل في مفاوضات مع يونايتد وتوتنام انتهت بالفشل بعدما بالغ اللاعب في طلباته المادية، ليُغلق سوق الانتقالات الإنجليزي دون انضمامه لأحد الفريقين.

وباريس سان جيرمان يسعى لاستغلال تلك الفرصة لضم الأرجنتيني إلى صفوف، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليوناردو المدير الرياضي للفريق الباريسي هاتف ديبالا وقال له: "تعال إلينا"، وباولو لم يتوقع تلك المكالمة.

نادي العاصمة الفرنسية عرض عليه عقدا يصل إلى 5 سنوات مع راتب مغري يصل إلى ما يقرب من 12 مليون يورو سنويا.

وليوناردو زيّن الفكرة في عقل ديبالا -بحسب تعبير الصحيفة- بعدما أخبره أنه سيكون خليفة لنيمار الذي يقترب من الرحيل.

يوفنتوس لا يمانع التفريط في خدمات ديبالا، وحدد 80 مليون إسترليني من أجل الاستغناء عن خدماته.

سوق الانتقالات الإيطالي ينتهي في 18 أغسطس الجاري بينما يستمر الميركاتو الفرنسي حتى 31 من نفس الشهر.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد ذكرت أن ديبالا اشترط الحصول على راتب يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا حتى يوافق على الانضمام لـ مانشستر يونايتد، أي ما يعادل 9 ملايين إسترليني سنويا، مع العلم أنه يتقاضى ما يوازي 6,5 ملايين إسترليني حاليا مع يوفنتوس. (طالع التفاصيل)

الأرجنتيني صاحب الـ 25 عاما انضم لـ يوفنتوس في 2015 قادما من باليرمو الإيطالي ويمتد عقده مع يوفي حتى 2022.

وشارك ديبالا في 42 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 5.

ومنذ انضمامه للسيدة العجوز، سجل باولو 78 هدفا وصنع 30 خلال مشاركته في 182 مباراة.

وحصد ديبالا 4 ألقاب دوري إيطالي و3 كأس إيطاليا ولقب السوبر الإيطالي مرتين.

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