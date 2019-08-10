لحين عودته للتدريب.. مورينيو محللا في قنوات سكاي سبورتس

السبت، 10 أغسطس 2019 - 11:20

كتب : إسلام أحمد

مورينيو

انضم البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد إلى طاقم التحليل الفني لقنوات سكاي سبورتس الإنجليزية.

وسيكون الظهور الأول لمورينيو على الشاشات لتحليل مباراة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي يوم الأحد في ختام منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وسبق لمورينيو أن درب الفريقين، بعدما درب بورتو البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني.

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وسينضم الاستثنائي إلى كل من جاري نيفيل وجيمي كاراجير وجرايم سوانيس وجيمي ريدناب لتحليل المباريات.

البرتغالي علق على انضمامه عبر الموقع الرسمي للشبكة قائلا: "الدوري الإنجليزي منافسة خاصة بالنسبة لي، أنها تتطلب عمل شاق من أجل الفوز، لن تستطيع أن تغلق عينيك عن المباريات كل أسبوع".

وواصل "إن شبكة سكاي سبورتس موطن الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعدني الانضمام إلى هذا الفريق والمساعدة في فهم وتوضيح ما حدث في كل مباراة. كرة القدم شغف كبير، وهذا يعني الكثير للجماهير، وأنا أتطلع إلى أن أكون جزءا من الدوري الإنجليزي معهم حتى أعود إلى مكاني داخل الملعب".

منذ إقالة مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد، بات البرتغالي أقرب للعودة لتدريب إنتر وبايرن ميونيخ الألماني وليون الفرنسي لكن دون التوصل لاتفاق مع إدارات الأندية.

وافتتح ليفربول فعاليات الدوري الإنجليزي بالفوز على نورويتش سيتي برباعية مقابل هدف.

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