هازارد: ميسي؟ من الجيد أننا لا نلعب سلة.. ومع ريال مدريد أنا في الجنة

تحدث البلجيكي إدين هازارد لاعب ريال مدريد الجديد عن المنافسة مع نجم برشلونة ليونيل ميسي بطريقة مازحة، كما وصفة تواجده مع الملكي بالـ"الجنة".

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وانضم هازارد إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو بعد أعوام من الغزل المتبادل بين الطرفين.

وقال هازارد في مقابلة مع صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "منذ طفولتي وأنا أحلم ارتداء قميص ريال مدريد، لذا عندما يطرق النادي الباب لا يمكنك أن تفكر إلا في شيء واحد فقط: فتحه".

وأضاف "قضيت سنوات لا تُنسى في تشيلسي ولكن هنا أنا في الجنة. زيدان كان قدوتي وأنا أكبر، وصورته كانت معلقة على حائطي، الآن هو مدربي".

وعن العمل تحت قيادة الثنائي الإيطالي أنطونيو كونتي -مدرب إنتر- وماوريسيو ساري -مدرب يوفنتوس- في تشيلسي، أشار "تعلمت الكثير منهما. هما مختلفان للغاية في الشخصية والأفكار الكروية ولكنهما مشتركان في شيء واحد: كلهما فائز".

ولفت "لديهما أسلوب لعب محدد ويعرفان التعليمات التي يجب منحها لللاعبين، وبالطبع أشاهد الدوري الإيطالي بالكرة شغفي والكالتشيو واحد من أهم مسابقات اللعبة".

وبشأن مواطنه روميلو لوكاكو المنتقل إلى صفوف إنتر قادما من مانشستر يونايتد "لوكاكو مهاجم رائع وهداف بإمكانه التأقلم مع فرق عديدة، إنه يسجل الكثير من الأهداف وهو بالطبع الأهم بالنسبة للمهاجمين ولكن سيكون من الخطأ الحكم عليه بسبب هذا المعيار فقط إذ يقوم بأشياء كثيرة أخرى".

وتابع "إنه رائع في الحفاظ على الكرة وتشجيع الآخرين على التقدم للأمام، تواجده في الفريق يعني أن الكل يلعب بشكل أفضل".

وعن المنافسة التي ستجمعه مع نجم برشلونة ليونيل ميسي باعتبارهما لاعبان قصيران أتم مازحا "لو كنت محبا لكرة السلة لكنت حينها في مشكلة لكن حمدا لله كرة القدم لعبة ديمقراطية والموهبة لا تُقاس بعدد السنتيمترات".

وسوف يرتدي هازارد القميص رقم 7 مع الملكي، وهو أحد العلامات المميزة في ريال مدريد بعدما كان يرتديه أسطورة الفريق راؤول جونزاليس وتلاه الهداف التاريخي للنادي كريستيانو رونالدو.

وسجل هازارد هدفا وحيدا مع ريال مدريد في الجولة التحضيرية جاء في شباك ريد بول سالزبورج.

طالع أيضا

موعد أول مباراة لتريزيجيه في الدوري الإنجليزي يوم السبت

تقرير: الأهلي السعودي يرفع عرضه من أجل معلول

جيان عن مشاركته مع غانا في كأس إفريقيا: شعرت بالخيانة

فالفيردي: تعرفون إجابتي عن نيمار

شاهد ملخص تألق صلاح أمام نورويتش

ليفربول يسحق نورويتش برباعية