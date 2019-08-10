ستيرلينج يتحدث عن التغير في أداء مانشستر سيتي وتقنية الفيديو

تحدث الإنجليزي رحيم سترلينج عن تغير أداء فريقه مانشستر سيتي أثناء لقاء وست هام يونايتد وكذلك الاستخدام الأول لتقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي.

سيتي حامل اللقب سحق فريق هامرز بخماسية دون رد في افتتاح البطولة وكان ستيرلينج النجم الأول للمواجهة بتسجيله 3 أهداف.

الجناح الإنجليزي تحدث عقب نهاية اللقاء لشبكة "بي تي سبورتس" قائلا: "الشيء الأهم هو أننا بدأنا بشكل جيد وحققنا الفوز، عندما سجل الهدف الثاني فكرت بأننا رائعين".

"لقد عانينا بعض الشيء في الشوط الأول، بعض اللمسات كانت تتسم بالبطء، لكن عندما لعب الجميع بنفس النهج مررنا جيدا وصنعنا الفرص".

"مع اللاعبين هناك صراع يومي في التدريبات، هذا يجلب السعادة عندما تسجل في الشباك".

وألغت تقنية الفيديو هدفا من صناعة سترلينج في أول قرار لها في تاريخ الدوري الإنجليزي كما أعادت تنفيذ ركلة الجزاء لصالح الأرجنتيني سيرجيو أجويرو. (طالع التفاصيل)

ليعلق سترلينج على التقنية "في نهاية اليوم، الأهم هو اتخاذ القرار الصحيح".

وعن زميله جابريل جيسوس الذي سجل هدفا في مواجهة اليوم أتم حديثه "سعيد له أشعر أنه بخير بالقميص رقم 9، أنه الوقت المناسب للتغيير في مسيرته".

أصبح سترلينج اللاعب الثامن الذي يسجل ثلاثية "هاتريك" في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي والأول منذ الإيفواري ديديه دروجبا منذ موسم 2010-11.

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