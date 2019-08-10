بالفيديو - حالة جدلية.. الفيديو يلغي هدفا في ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي

السبت، 10 أغسطس 2019 - 14:53

كتب : إسلام أحمد

تقنية الفيديو تلغى هدفا لمانشستر سيتي

استخدم الحكم مايك دين تقنية الفيديو لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي، من أجل حسم صحة هدف مانشستر سيتي الثالث في شباك وست هام يونايتد بالجولة الأولى يوم السبت.

تقدم مانشستر سيتي بهدفين دون رد على فريق هامرز، وعزز البرازيلي جابريل جيسوس النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 51 من صناعة الإنجليزي رحيم سترلينج.

لكن بعد دقيقتين من مراجعة لقطة الهدف الثالث لأبطال الدوري قرر الحكم دون مطالعة الفيديو، بعد الاستماع لحُكام التقنية، إلغاء الهدف بداعي التسلل على سترلينج.

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الإعادة التلفزيونية أظهرت وجود حالة تسلل على سترلينج المتقدم بكتفه على دفاع منافسه ببضعة سنتيمترات قبل التمرير لجيسوس الذي أسكن الكرة في الشباك.

لتظل النتيجة على حالها بعد إلغاء الهدف الثالث لمانشستر سيتي.

وتشهد تقنية الفيديو استخداما مختلفا بعض الشيء عن الدوريات والمسابقات العالمية والهدف تجنب التوقفات الطويلة من زمن اللقاء. (طالع التفاصيل)

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