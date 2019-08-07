الأهلي يسوي نزاعه مع "صلة" وديا.. حصل على 150 مليون جنيه

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 21:57

كتب : FilGoal

مجلس إدارة الأهلي

أعلن الأهلي يوم الأربعاء توصله لحل ودي مع شركة "صلة" الراعي السابق له بعدما قامت بفسخ تعاقدهما من طرف واحد.

وأشار الأهلي إلى أنه وافق في اجتماع مجلس إدارته الذي أقيم اليوم على قبول التسوية الودية مقابل تنازل الشركة عن مقدم التعاقد الذي تلقاه النادي في وقت سابق والبالغ قيمهت 150 مليون جنيه.

جاء ذلك بعدما تلقى مجلس إدارة الأهلي مكاتبة رسمية من شركة "صلة" تطلب فيها تسوية النزاع بشكل ودي وتم عرض الأمر على لجنة الشؤون القانونية بالنادي.

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وفي النهاية قرر مجلس إدارة الأهلي في بيانه "الموافقة على التسوية انطلاقا من مبادئ الأهلي وقيمة شركة صلة الرياضية".

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