رسميا – كانسيلو إلى مانشستر سيتي.. ودانيلو إلى يوفنتوس

أعلن مانشستر سيتي ضمه للظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو قادما من صفوف يوفنتوس مقابل انتقال لاعبه دانيلو إلى البيانكونيري.

وأشار موقع مانشستر سيتي إلى أن كانسيلو وقع على عقد مع النادي حتى صيف عام 2025.

وقال كانسيلو: "مانشستر سيتي ناد رائع مع مدرب عظيم وأنا سعيد لانتقالي إلى هنا كل شيء في النادي أبهرني".

وأتم "أريد دائما التطور والفوز بالبطولات وأؤمن إنني أستطيع تحقيق ذلك هنا وأتطلع للموسم الجديد واختبار نفسي في الدوري الإنجليزي".

وفي الوقت ذاته أعلن يوفنتوس عبر موقعه الرسمي توقيعه مع دانيلو بعقد يمتد حتى صيف عام 2024 مقابل 37 مليون يورو يتم دفعهم على ثلاثة أقساط.

وأوضح يوفنتوس أن كانسيلو تم بيعه لسيتي مقابل 65 مليون يورو وسوف يحصل المبلغ على ثلاثة أقساط أيضا.

وأشار البيان إلى أن ذلك يعني أن يوفنتوس سيحصل على صافي ربع يصل إلى 28 مليون يورو.

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