بيان من ريال مدريد بشأن إصابة أسينسيو

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانا بشأن حالة لاعبه ماركو أسينسيو الطبية بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ماركو أسينسيو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وأكد نادي ريال مدريد أن اللاعب أجرى جراحة الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى بالإضافة إلى الغضروف بنجاح.

وأجرى أسينسيو الجراحة على يد الطبيب مانويل لييس تحت إشراف الجهاز الطبي لريال مدريد.

ومن المقرر أن يستمر اللاعب في المستشفى لحين تحسن حالته الطبية بشكل يسمح لمغادرته، ومن ثم يبدأ برنامج علاجي للتعافي من الإصابة.

وكان الجناح الإسباني تعرض للإصابة خلال الفوز الودي لريال مدريد على أرسنال.

وأدى أسينسيو مباراة جيدة حيث سجل هدفا وحرمته العارضة من الثاني، لكنه سقط أرضا في الدقيقة 64 ليتم استبداله.

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