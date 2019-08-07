بيان من ريال مدريد بشأن إصابة أسينسيو

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 21:28

كتب : FilGoal

أسينسيو - ريال مدريد

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانا بشأن حالة لاعبه ماركو أسينسيو الطبية بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ماركو أسينسيو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وأكد نادي ريال مدريد أن اللاعب أجرى جراحة الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى بالإضافة إلى الغضروف بنجاح.

وأجرى أسينسيو الجراحة على يد الطبيب مانويل لييس تحت إشراف الجهاز الطبي لريال مدريد.

أخبار متعلقة

بالفيديو - الأول بقميص الملكي.. هدف هازارد يمنح ريال مدريد فوزا وديا على سالزبورج سكاي: كل شيء تم.. تحديد موعد الكشف الطبي لـ لوكاكو في إنتر تقرير: توتنام يقترب من إنهاء صفقة موهبة فولام

ومن المقرر أن يستمر اللاعب في المستشفى لحين تحسن حالته الطبية بشكل يسمح لمغادرته، ومن ثم يبدأ برنامج علاجي للتعافي من الإصابة.

وكان الجناح الإسباني تعرض للإصابة خلال الفوز الودي لريال مدريد على أرسنال.

وأدى أسينسيو مباراة جيدة حيث سجل هدفا وحرمته العارضة من الثاني، لكنه سقط أرضا في الدقيقة 64 ليتم استبداله.

اقرأ أيضا:

رسميا - الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد

يونيفرسيداد دي تشيلي يكشف لـ في الجول - هل خاطب الأهلي بشأن لاسارتي

خبر في الجول - غياب خماسي الزمالك عن مواجهة ديكاداها

السعيد: لم لا ينافس بيراميدز على الكونفدرالية.. رغبتنا كبيرة في تحقيق اللقب

تقارير: أرسنال يعمل على ضم ديفيد لويز.. واللاعب يتمرد على تشيلسي

ريال مدريد أسينسيو

نرشح لكم

أخر الأخبار

طارق يحيى: تأجيل السوبر الإفريقي في صالح الزمالك ساعة | إفريقيا
خبر في الجول – الأهلي يعير أحمد علاء إلى طلائع الجيش لموسمين.. وشرط في التعاقد ساعة | الدوري المصري
النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي ساعة | إفريقيا
ميدو: محمد إبراهيم عملة نادرة.. والمقاصة يتفاوض مع مهاجم كبير 2 ساعة | الدوري المصري
ملف - صفقات اكتملت وأخرى على وشك قبل غلق انتقالات إنجلترا 2 ساعة | أوروبا
الأهلي يوضح لـ في الجول الملاعب التي حددها لموسمه الجديد 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 2 خبر في الجول – الأهلي يستقر على قيد 26 لاعبا في قائمته الإفريقية.. وتواجد الشيخ 3 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 4 مدرب الزمالك – توماس دول.. أنقذ هامبورج ودورتموند ولم يعرف التتويج إلا في المجر

قد ينال إعجابك