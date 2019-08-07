بالفيديو - الأول بقميص الملكي.. هدف هازارد يمنح ريال مدريد فوزا وديا على سالزبورج

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 21:03

كتب : FilGoal

إدين هازارد - ريال مدريد

قاد إدين هازارد نجم ريال مدريد فريقه للفوز على ريد بول سالزبورج النمساوي بهدف دون رد وديا ضمن استعدادات الملكي للموسم الجديد.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

هدف هازارد هو الأول له مع ريال مدريد الذي انضم له قبل أسابيع قادما من تشيلسي الإنجليزي.

وتسلم هازارد الكرة من الناحية اليسرى وتوغل باتجاه منطقة الجزاء وسدد بقدمه اليمنى مباشرة في الشباك.

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وسكنت الكرة الشباك لتعلن عن أول أهداف المباراة وأول أهداف اللاعب البلجيكي مع ريال مدريد.

مواجهة ريد بول سالزبورج هي الودية الأخيرة لريال مدريد استعدادا للموسم الجديد.

وفاز ريال مدريد على بايرن ميونيخ الألماني 3-1 وديا، ثم تعادل مع أرسنال الإنجليزي 2-2 قبل أن يتغلب عليه بركلات الترجيح.

ثم جاءت الخسارة الكبيرة أمام جاره أتليتكو مدريد بنتيجة 7-3.

ويلعب ريال مدريد في الجولة الأولى للدوري الإسباني ضد سيلتا فيجو يوم السبت 17 أغسطس الجاري.

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