تقرير: توتنام يقترب من إنهاء صفقة موهبة فولام

اقترب نادي توتنام من إنهاء ضم ريان سيسينيون موهبة فولام قبل ساعات من غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن الديوك اقتربوا من إنهاء الاتفاق مع فولام على ضم الظهير الأيسر الشاب إلى صفوف النادي اللندني.

وأشارت الشبكة إلى أن المدرب ماوريسيو بوكتينيو وضع سيسينيون هدفا له منذ فترة طويلة والآن اقتربت رغبته من التحقق.

صاحب الـ19 عاما قدم أداء جيدا رفقة فولام في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي إذ شارك في 35 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 6.

وساهم سيسينيون في وصول فولام للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، إذ نجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 6 في دوري الدرجة الأولى، قبل أن يهبط الفريق مجددا مع نهاية الموسم الماضي.

أداء سيسينيون في الدرجة الأولى الموسم قبل الماضي، جعله يترشح لجائزة أفضل لاعب صاعد كأول لاعب من خارج الدوري الممتاز، يترشح لذلك.

ولعب سيسينيون 120 مباراة مع الفريق الأول لـ فولام ونجح في تسجيل 25 هدفا وصناعة 18 في كل البطولات.

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