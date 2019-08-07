مران الأهلي - تأهيل سعد والشناوي ونيدفيد.. ولاسارتي يطمئن على المصابين

واصل محمد الشناوي حارس الأهلي تنفيذ البرنامج التأهيلي له استعدادا لمواجهة فريق "اطلع بره" بطل السودان في دوري أبطال إفريقيا.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وأدى الشناوي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران الأهلي الجماعي.

كذلك أدى سعد سمير مدافع الأهلي تدريبات تأهيلية وبدنية قوية استعدادا لعودته بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة في الركبة.

كريم وليد "نيدفيد" لاعب وسط الفريق واصل أيضا البرنامج التأهيلي الخاص به في صالة الجيمانيزيوم بعدما خضع لجراحة في غضروف الركبة قبل أسابيع في ألمانيا.

وحرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتين لاسارتي على الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي لنيدفيد بشكل جيد.

لاسارتي اطمئن أيضا على حالة جميع اللاعبين المصابين بعدما عقد جلسة خاصة مع خالد محمود طبيب الفريق.

وعاد علي لطفي حارس مرمى الفريق للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية بعدما غاب عن المران أمس الثلاثاء.

ويلعب الأهلي مع "اطلع بره" بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا مساء الأحد المقبل في ملعب برج العرب.

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