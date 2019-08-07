بالفيديو – الأول من كثير سيأتي.. هازارد يسجل أول أهدافه مع ريال مدريد

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 19:57

كتب : FilGoal

إدين هازارد - ريال مدريد

سجل إدين هازارد أول أهدافه مع ريال مدريد اليوم الأربعاء وذلك في المباراة الودية التي تجمع الفريق الملكي بنظيره ريد بول سالزبورج النمساوي.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وتسلم هازارد الكرة من الناحية اليسرى وتوغل باتجاه منطقة الجزاء وسدد بيمناه مباشرة.

وسكنت الكرة الشباك لتعلن عن أول أهداف المباراة وأول أهداف اللاعب البلجيكي مع ريال مدريد.

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وانضم هازارد إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي في الانتقالات الصيفية الجارية.

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