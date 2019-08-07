بيلد: إصابة ساني أسوأ مما كان متوقعا.. قد يغيب لنهاية العام

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 19:10

كتب : FilGoal

ليروي ساني

تعرض ليروي ساني جناح مانشستر سيتي إلى الإصابة يوم الأحد الماضي خلال مواجهة ليفربول في الدرع الخيرية.

ليروي ساني

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويبدو أن إصابة ساني أسوأ مما كان متوقعا في المباراة التي انتهت بفوز مانشستر سيتي بركلات الترجيح وقد تتسبب في غيابه لنهاية العام الجاري، وفقا لصحيفة بيلد الألمانية.

وأشار تقرير صحيفة بيلد إلى أن سيتم إجراء كشف طبي على ساني غدا الخميس للتأكد من مدى خطورة إصابة اللاعب.

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وأوضح التقرير أن الكشف الطبي المقرر إجراؤه من أجل تحديد هل يحتاج اللاعب إلى تدخل جراحي من عدمه.

وأضاف التقرير أن الأسوأ هو حال اضطر اللاعب للتدخل الجراحي فمن المحتمل غيابه طوال العام الجاري.

وكان اسم ساني قد ارتبط الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني.

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