التجديد الرابع.. الاتحاد السكندري يمدد عقد جدو موسمين

أعلن نادي الاتحاد السكندري تمديد تعاقد لاعبه محمد ناجي "جدو" لمدة موسمين إضافيين.

وكان عقد اللاعب ينتهي في موسم 2019-2020 ليستمر مع الفريق حتى 2022.

ووقع صاحب الـ23 عاما على عقود التجديد في حضور محمد مصيلحي رئيس النادي حيث تم الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد.

جدو رابع اللاعبين الذين جددوا تعاقدهم في الآونة الأخيرة بعد الثلاثي خالد قمر ونور السيد ومحمود رزق.

وانضم اللاعب الذي يجيد في مركز الجناح إلى صفوف زعيم الثغر في 2017 قادما من صفوف المريخ.

وشارك جدو الموسم الماضي في 24 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، وإجمالا لعب 64 مباراة مع زعيم الثغر سجل فيها 13 هدفا وصنع 5.

ونجح الاتحاد السكندري في التعاقد مع عماد السيد وأحمد رفعت وأيمن الغباشي ( نجوم المستقبل) وفاروق خالد (النصر للتعدين) وإسلام جمال إلى جانب استعارة رزاق سيسيه مرة أخرى، وضم إيمانويل أوكوي جناح المنتخب الأوغندي.

ويستعد الاتحاد للمشاركة في الدوري ومستمر في كأس مصر 2018-2019 إذ يواجه في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة الزمالك ومصر للمقاصة.

ويمثل الاتحاد، مع الإسماعيلي، مصر في البطولة العربية ويواجه العربي الكويتي في دور الـ32.

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