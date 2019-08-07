تقرير إسباني: يونايتد يفعل كل شيء لضم مهاجم أتليتك بلباو

يبدو أن مانشستر يونايتد سوف يصارع الوقت لضم مهاجم جديد بدلا من روميلو لوكاكو الذي أشارت التقارير الصحفية إلى أنه يقترب من الانتقال إلى إنتر ميلان.

وذكرت برنامج "الشرنجيتو" الإسباني في تقرير له أن مانشستر يونايتد "سيدخل بكل ما لديه للتعاقد مع إينياكي ويليامز مهاجم أتليتك بلباو".

وأوضح التقرير أن يونايتد مستعد لكسر الشرط الجزائي المتواجد في تعاقد اللاعب صاحب الـ25 عاما والمقدر بـ88 مليون يورو.

صاحب الـ25 عاما يعد من ناشئي بلباو وشارك الموسم الماضي في 41 مباراة مع الفريق وسجل خلالهم 15 هدفا وصنع 4 آخرين.

وإجمالا شارك ويليامز مع بلباو في 204 مباراة سجل خلالهم 49 هدفا وصنع 27.

ولم يخض اللاعب الإسباني سوى مباراة وحيدة مع اللاروخا إذ أنه شارك لـ30 دقيقة في مباراة ودية أمام البوسنة في عام 2016.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا في السادسة من مساء غدا الخميس.