محاولة جديدة.. سكاي: إنتر يقدم عرضا ضخما ليونايتد لضم لوكاكو

مصير روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد مازال يتأرجح كل يوم وبعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى يوفنتوس الآن عاد إنتر ميلان بعرض ضخم لجلبه.

وذكر الصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو في تقريره لشبكة "سكاي سبورت" في فرعها الإيطالي أن إنتر ميلان قدم عرضا ليونايتد لضم لوكاكو مقابل 70 مليون يورو.

هذا بالإضافة لوضع عدة حوافز في الصفقة ليقترب من المبلغ الذي يريده يونايتد والبالغ 83 مليون يورو.

وينتظر النادي الإيطالي ردا من نظيره الإنجليزي خلال الساعات المقبلة لحسم الصفقة.

في الوقت ذاته ذكر صحفي بجريدة "الجارديان" الإنجليزية فابريزيو رومانو أن لوكاكو يحاول إجبار ناديه على الموافقة على عرض إنتر ميلان.

يذكر أن المهاجم البلجيكي لم يتدرب مع ناديه خلال الأيام السابقة واكتفى بالتدرب رفقة ناديه السابق أندرلخت.

وينتهي سوق الانتقالات في إيطاليا في الثاني من شهر سبتمبر المقبل.