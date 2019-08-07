محاولة جديدة.. سكاي: إنتر يقدم عرضا ضخما ليونايتد لضم لوكاكو

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 18:14

كتب : رامي جمال

لوكاكو - مانشستر يونايتد - تشيلسي

مصير روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد مازال يتأرجح كل يوم وبعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى يوفنتوس الآن عاد إنتر ميلان بعرض ضخم لجلبه.

وذكر الصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو في تقريره لشبكة "سكاي سبورت" في فرعها الإيطالي أن إنتر ميلان قدم عرضا ليونايتد لضم لوكاكو مقابل 70 مليون يورو.

هذا بالإضافة لوضع عدة حوافز في الصفقة ليقترب من المبلغ الذي يريده يونايتد والبالغ 83 مليون يورو.

أخبار متعلقة

تقارير: أرسنال يعمل على ضم ديفيد لويز.. واللاعب يتمرد على تشيلسي سكاي - يونايتد يرفض عرض إيفرتون لضم سمولينج رسميا - داني ويلبيك ينضم إلى واتفورد

وينتظر النادي الإيطالي ردا من نظيره الإنجليزي خلال الساعات المقبلة لحسم الصفقة.

في الوقت ذاته ذكر صحفي بجريدة "الجارديان" الإنجليزية فابريزيو رومانو أن لوكاكو يحاول إجبار ناديه على الموافقة على عرض إنتر ميلان.

يذكر أن المهاجم البلجيكي لم يتدرب مع ناديه خلال الأيام السابقة واكتفى بالتدرب رفقة ناديه السابق أندرلخت.

وينتهي سوق الانتقالات في إيطاليا في الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

طالع أيضا:

فشل صفقة انتقال المحمدي إلى نيوكاسل؟

مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: سنفتح خطا للمفاوضات مع بهاء مجدي

تقرير: النني وافق على الانضمام لجالاتا سراي

سكاي: يونايتد أوقف مفاوضات إريكسن لأن اللاعب يرغب في الانضمام لفريق إسباني

اعتزال فورلان

لوكاكو مانشستر يونايتد إنتر ميلان

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - الأول بقميص الملكي.. هدف هازارد يمنح ريال مدريد فوزا وديا على سالزبورج 21 دقيقة | أوروبا
سكاي: كل شيء تم.. تحديد موعد الكشف الطبي لـ لوكاكو في إنتر 34 دقيقة | أوروبا
مصدر من الزمالك لـ في الجول: الكاف لم يخطرنا حتى الآن بموعد ومكان إقامة السوبر.. ننتظرهم 54 دقيقة | إفريقيا
تقرير: توتنام يقترب من إنهاء صفقة موهبة فولام 56 دقيقة | أوروبا
مران الأهلي - تأهيل سعد والشناوي ونيدفيد.. ولاسارتي يطمئن على المصابين ساعة | الدوري المصري
بالفيديو – الأول من كثير سيأتي.. هازارد يسجل أول أهدافه مع ريال مدريد ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 2 خبر في الجول – الأهلي يستقر على قيد 26 لاعبا في قائمته الإفريقية.. وتواجد الشيخ 3 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 4 صالح جمعة مازحا: أوسوس في أذن عبد الله.. شخصيته تناسب الأهلي

قد ينال إعجابك