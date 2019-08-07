كرة يد - منتخب الناشئين يخسر أمام فرنسا في المونديال

خسر منتخب مصر للناشئين لكرة اليد أمام فرنسا بفارق 4 أهداف في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة العالم المقامة في مقدونيا.

وانتهى اللقاء بفوز فرنسا بنتيجة 28-24، بعدما أنهى الديوك الشوط الأول بنتيجة 14-12.

وتنفرد فرنسا بصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بعد الفوز في المباراة الافتتاحية على حساب كندا.

بينما تجمد رصيد مصر عند نقطتين بعد الفوز على السويد في المباراة الافتتاحية 32-29.

ويلعب منتخب الناشئين يوم الجمعة المقبل أمام منتخب تايوان ضمن مباريات الجولة الثالثة.

ويقع الفراعنة في المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا والمجر والسويد وتايوان وكندا.

وكان منتخب فرنسا قد حصد لقب أخر نسختين من بطولة العالم للناشئين عامي 2015 و2017.