سكاي - يونايتد يرفض عرض إيفرتون لضم سمولينج

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 16:57

كتب : FilGoal

كريس سمولينج

رفض نادي مانشستر يونايتد عرضا من إيفرتون لضم مدافعه كريس سمولينج خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي".

كريس سمولينج

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقال التقرير إن إيفرتون طلب ضم سمولينج على سبيل الإعارة لمدة موسم لكن يونايتد رفض.

وأوضحت سكاي أن أولي جونار سولشاير يرى أن سمولينج صاحب الـ29 عاما عنصرا حيويا لخط دفاعه بجانب هاري ماجواير وفيكتور ليندلوف.

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وتنتهي السوق الصيفية بشكل رسمي في إنجلترا يوم الخميس.

وضم يونايتد خلال السوق الصيفية الثلاثي آرون بيساكا ودانييل جيمس، وهاري ماجواير مدافع ليستر سيتي.

وشارك سمولينج خلال الموسم الماضي في 34 مباراة في كل المسابقات وسجل هدفا.

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