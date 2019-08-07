رسميا - داني ويلبيك ينضم إلى واتفورد

أعلن نادي واتفورد يوم الأربعاء ضم داني ويلبيك مهاجم أرسنال السابق.

وانضم ويلبيك في صفقة انتقال حر بعدما رحل من أرسنال بعد نهاية تعاقده نهاية الموسم المنصرم.

رحيل ويلبيك لم يكن قرار مفاجئا إذ أعلن المدرب أوناي إيمري أن ويلبيك لن يستمر في صفوف الفريق اللندني.

وانضم ويلبيك صاحب الـ28 عاما إلى أرسنال قادما من مانشستر يونايتد في صيف 2014 بمبلغ 20 مليون يورو.

We're delighted to confirm the signing of @England international @DannyWelbeck on a free transfer 🖋️ pic.twitter.com/5S1Lcx7u1C — Watford Football Club (@WatfordFC) August 7, 2019

ولعب ويلبيك بقميص أرسنال في 126 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 32 هدفا وصنع 15 آخرين.

وبعد إعلان رحيل الرباعي السابق ذكره وصلت قائمة الراحلين إلى 7 بعد رحيل بيتر تشيك وستيفن ليشتشتاينر وآرون رامسي.

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