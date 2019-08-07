سكاي: زاها يقدم طلبا للرحيل من كريستال بالاس

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 16:40

كتب : FilGoal

ويلفريد زاها

قدم ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس طلبا إلى ناديه من أجل الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر غلق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا مساء غد الخميس.

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس فاللاعب الإيفواري تقدم بطلبا لناديه من أجل السماح له بالرحيل.

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وكان إيفرتون قد تقدم بعرضا من أجل ضم اللاعب مقابل 55 مليون جنيه استرليني لكن كريستال بالاس رفض العرض.

وعاد إيفرتون للتقدم بعرض جديد بقيمة 70 مليون جنيه استرليني بجانب ثنائي الفريق سينك توسون وجيمس مكارثي، لكن كريستال بالاس رفض من جديد.

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس فنادي كريستال بالاس يريد الحصول على 80 مليون للتخلي عن اللاعب.

الجناح الإيفواري صاحب الـ 26 عاما يمتد عقده مع كريستال بالاس حتى 2023.

زاها خريج أكاديمية بالاس انضم إلى مانشستر يونايتد في 2013 قبل أن يخرج معارا أكثر من مرة لـ بالاس، لينضم بشكل نهائي في 2015.

ولعب زاها 36 مباراة الموسم الماضي مع بالاس ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة مثلهم.

وظهر زاها في بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر وشارك في 5 مباريات ونجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة.

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