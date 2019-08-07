تقرير: توتنام يقدم عرضا جديدا لضم لو سيلسو

لم يفقد توتنام الأمل في ضم جيوفاني لو سيلسو لاعب وسط ريال بيتيس في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس، يقدم توتنام عرضا جديدا لضم اللاعب من ناديه الإسباني خاصة بعد رفض كوتينيو الانضمام إلى الفريق.

وأشار التقرير إلى أن توتنام يستعد لتقديم عرضا بقيمة 60 مليون يورو، بينما بيتيس كان قد حدد مبلغ 70 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب.

وأوضح التقرير أن رغبة لو سيلسو هي الرحيل إلى توتنام وخوض تجربة جديدة.

صاحب الـ23 عاما انضم إلى بيتيس قادما من باريس سان جيرمان في صيف 2018 معارا مع أحقية الشراء بمبلغ 22 مليون يورو.

وفعل بيتيس بند أحقية الشراء في عقد اللاعب الأرجنتيني خلال شهر أبريل الماضي.

وشارك لو سيلسو خلال الموسم المنصرم في 45 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 16 هدفا وصنع 6 آخرين.

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