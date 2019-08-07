تقرير: توتنام يقدم عرضا جديدا لضم لو سيلسو

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 16:30

كتب : FilGoal

جيوفاني لو سيلسو

لم يفقد توتنام الأمل في ضم جيوفاني لو سيلسو لاعب وسط ريال بيتيس في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس، يقدم توتنام عرضا جديدا لضم اللاعب من ناديه الإسباني خاصة بعد رفض كوتينيو الانضمام إلى الفريق.

وأشار التقرير إلى أن توتنام يستعد لتقديم عرضا بقيمة 60 مليون يورو، بينما بيتيس كان قد حدد مبلغ 70 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب.

أخبار متعلقة

سكاي: كوتينيو رفض الانتقال إلى توتنام سكاي: توتنام يتفق مع يوفنتوس على ضم ديبالا تايمز: توتنام قدم عرضا لـ برشلونة لضم كوتينيو توتنام يفقد ديلي آلي في افتتاح الدوري الإنجليزي

وأوضح التقرير أن رغبة لو سيلسو هي الرحيل إلى توتنام وخوض تجربة جديدة.

صاحب الـ23 عاما انضم إلى بيتيس قادما من باريس سان جيرمان في صيف 2018 معارا مع أحقية الشراء بمبلغ 22 مليون يورو.

وفعل بيتيس بند أحقية الشراء في عقد اللاعب الأرجنتيني خلال شهر أبريل الماضي.

وشارك لو سيلسو خلال الموسم المنصرم في 45 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 16 هدفا وصنع 6 آخرين.

طالع أيضا:

فشل صفقة انتقال المحمدي إلى نيوكاسل؟

مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: سنفتح خطا للمفاوضات مع بهاء مجدي

تقرير: النني وافق على الانضمام لجالاتا سراي

سكاي: يونايتد أوقف مفاوضات إريكسن لأن اللاعب يرغب في الانضمام لفريق إسباني

اعتزال فورلان

لو سيلسو توتنام ريال بيتيس

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - الأول بقميص الملكي.. هدف هازارد يمنح ريال مدريد فوزا وديا على سالزبورج 22 دقيقة | أوروبا
سكاي: كل شيء تم.. تحديد موعد الكشف الطبي لـ لوكاكو في إنتر 35 دقيقة | أوروبا
مصدر من الزمالك لـ في الجول: الكاف لم يخطرنا حتى الآن بموعد ومكان إقامة السوبر.. ننتظرهم 55 دقيقة | إفريقيا
تقرير: توتنام يقترب من إنهاء صفقة موهبة فولام 57 دقيقة | أوروبا
مران الأهلي - تأهيل سعد والشناوي ونيدفيد.. ولاسارتي يطمئن على المصابين ساعة | الدوري المصري
بالفيديو – الأول من كثير سيأتي.. هازارد يسجل أول أهدافه مع ريال مدريد ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 2 خبر في الجول – الأهلي يستقر على قيد 26 لاعبا في قائمته الإفريقية.. وتواجد الشيخ 3 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 4 صالح جمعة مازحا: أوسوس في أذن عبد الله.. شخصيته تناسب الأهلي

قد ينال إعجابك