سكاي: كوتينيو رفض الانتقال إلى توتنام

رفض فيليبي كوتينيو لاعب وسط فريق برشلونة العرض المقدم من توتنام للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة.

وكشف شبكة سكاي سبورتس أن كوتينيو رفض أن يذهب إلى الفريق الإنجليزي على سبيل الإعارة.

ويأتي ذلك قبل يوم واحد من غلق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا المقرر نهايته مساء غدا الخميس.

وأوضح التقرير أن كلا من برشلونة وكوتينيو يرغب في بيع اللاعب بشكل دائم.

لكن تبقى الأزمة في القيمة المالية المطلوبة من برشلونة للاستغناء عن كوتينيو والبالغة أكثر من 80 مليون جنيه استرليني.

وشدد التقرير أن الأندية الإنجليزية ترى صعوبة في دفع المبلغ المطلوب من برشلونة للاستغناء عن اللاعب.

وتشير التكهنات إلى تأزم موقف كوتينيو مع برشلونة، خاصة مع صعوبة عملية بيعه في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

طالع أيضا:

فشل صفقة انتقال المحمدي إلى نيوكاسل؟

مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: سنفتح خطا للمفاوضات مع بهاء مجدي

تقرير: النني وافق على الانضمام لجالاتا سراي

سكاي: يونايتد أوقف مفاوضات إريكسن لأن اللاعب يرغب في الانضمام لفريق إسباني

اعتزال فورلان