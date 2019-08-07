سكاي: كوتينيو رفض الانتقال إلى توتنام

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 16:03

كتب : FilGoal

كوتينيو

رفض فيليبي كوتينيو لاعب وسط فريق برشلونة العرض المقدم من توتنام للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة.

وكشف شبكة سكاي سبورتس أن كوتينيو رفض أن يذهب إلى الفريق الإنجليزي على سبيل الإعارة.

ويأتي ذلك قبل يوم واحد من غلق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا المقرر نهايته مساء غدا الخميس.

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وأوضح التقرير أن كلا من برشلونة وكوتينيو يرغب في بيع اللاعب بشكل دائم.

لكن تبقى الأزمة في القيمة المالية المطلوبة من برشلونة للاستغناء عن كوتينيو والبالغة أكثر من 80 مليون جنيه استرليني.

وشدد التقرير أن الأندية الإنجليزية ترى صعوبة في دفع المبلغ المطلوب من برشلونة للاستغناء عن اللاعب.

وتشير التكهنات إلى تأزم موقف كوتينيو مع برشلونة، خاصة مع صعوبة عملية بيعه في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

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