اتحاد الكرة يصدر قانونا جديدا بشأن مدربي الدوري المصري

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا لجميع فروعه لاخطار الأندية التابعة لكل فرع، بضرورة توثيق عقود المديرين الفنيين والمدربين ومديري الكرة بالاتحاد ليتثنى لهم استخراج بطاقات دخول الملاعب في الموسم الجديد 2019 - 2020.

وكشف الاتحاد المصري أن يكون رسم توثيق العقد هو نسبة 3% من القيمة السنوية للتعاقد وتسدد بخزينة الاتحاد عند التوثيق.

وأشار اتحاد الكرة إلى تشكيل لجنة لشؤون المدربين تتولى النظر في أي منازعات خاصة بالمدربين.

وشدد البيان أنه لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادي وتم فسخ التعاقد من جانبه بالتعاقد مع نادي آخر في ذات الموسم بالمسابقة ذاتها.

بينما يسمح فقط بالتعاقد مع ناد آخر إذا كان فسخ العقد من جانب النادي الذي كان يعمل به.

كما سيتم دراسة التأمين الكامل على جميع المدربين الموثق عقودهم بالاتحاد، وسيتم إخطار الأندية بلائحة المدربين ولن يسمح باستخراج البطاقة المعتمدة بدخول الملاعب إلا لمن تم توثيق عقده.

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