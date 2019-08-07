خاص مدير الكرة بالمصري يوضح لـ في الجول سبب غياب جريندو وجديد معسكر الفريق

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 14:19

كتب : أيمن عيد

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غاب محمد عبد اللطيف "جريندو" لاعب المصري البورسعيدي عن تدريبات الفريق في الفترة الأخيرة، وارتبط اسمه بالرحيل عن النادي.

وتواصل FilGoal.com مع ياسر سالم مدير الكرة بالنادي المصري وأوضح "غياب جريندو بعلم الجهاز الفني للفريق".

وقال ياسر سالم: "يأتي غياب جريندو نظرا لوجوده بوحدته العسكرية لقضاء فترة التجنيد".

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وأوضح مدير الكرة بالمصري "من المقرر أن يعود اللاعب للتدريبات عقب إجازة عيد الأضحى".

وبالنسبة للعروض المقدمة للاعب قال: "لا يوجد جديد في مفاوضات نادي سموحة لضم جريندو، وتم قيد اللاعب في القائمة المحلية".

وعن معسكر الفريق أوضح "يخوض المصري مباراة ودية أمام الإنتاج الحربي الجمعة المقبل بعدها يحصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة 3 أيام".

وأتم تصريحاته "بعدها نعود للتدريبات في بورسعيد لمدة 4 أيام قبل الدخول في معسكر جديد بالإسماعيلية".

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المصري البورسعيدي جريندو

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