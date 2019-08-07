يونيفرسيداد دي تشيلي: لاسارتي لن يرحل عن الأهلي

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 13:57

كتب : أمير عبد الحليم

الأهلي - المقاولون - لاسارتي

قلل سيرجيو فارجاس المدير الرياضي لنادي يونيفرسيداد دي تشيلي من احتمالية عودة مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي إلى قيادة الفريق.

كانت تقارير صحفية تشيلية ذكرت أن لاسارتي دخل دائرة اهتمام مجلس إدارة نادي يونيفرسيداد دي تشيلي لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط. ( اقرأ التفاصيل )

وقال فارجاس في تصريحات إذاعية: "لاسارتي لن يترك مصر".

أخبار متعلقة

ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي "صربي أو يوناني".. رئيس الزمالك: إعلان اسم المدرب الجديد خلال 48 ساعة إكرامي: تحقيق الدوري كان مذاقه خاصا لأن كل أعداء الأهلي تجمعوا في جبهة واحدة وائل جمعة يوضح ما ينقص الجيل الحالي في الأهلي.. وإشادة بـ"الصخرة الجديدة"

وتابع "من الصعب رحيل لاسارتي عن مصر الآن".

وأبرز فارجاس قيادة لاسارتي الأهلي مؤخرا للتتويج بالدوري المصري للمرة الـ41 في تاريخه.

ويواجه يونيفرسيداد دي تشيلي شبح الهبوط بعد مرور 16 جولة إذ يقع الفريق في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة.

ويعتبر يونيفرسيداد دي تشيلي ثاني أكثر الفرق تتويجا بالدوري التشيلي برصيد 18 مرة بينما كولو كولو في الصدارة بـ 32 لقبا.

وسبق للاسارتي قيادة يونيفرسيداد دي تشيلي من قبل في الفترة من مايو 2014 وحتى ديسمبر 2015 وقاد الفريق في 54 مباراة في تلك الفترة.

وفاز لاسارتي بثلاث بطولات مع الفريق التشيلي بالدوري في 2014، وكأس تشيلي والسوبر في 2015.

طالع أيضا:

فشل صفقة انتقال المحمدي إلى نيوكاسل؟

مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: سنفتح خطا للمفاوضات مع بهاء مجدي

تقرير: النني وافق على الانضمام لجالاتا سراي

سكاي: يونايتد أوقف مفاوضات إريكسن لأن اللاعب يرغب في الانضمام لفريق إسباني

اعتزال فورلان

الأهلي في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مران الأهلي - تأهيل سعد والشناوي ونيدفيد.. ولاسارتي يطمئن على المصابين دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – الأول من كثير.. هازارد يسجل أول أهدافه مع ريال مدريد 9 دقيقة | أوروبا
مران الزمالك - جلسة بين طارق يحيى وحفني 38 دقيقة | إفريقيا
بيلد: إصابة ساني أسوأ مما كان متوقعا.. قد يغيب لنهاية العام 56 دقيقة | أوروبا
تقرير: الوداد يستأنف ضد قرار فوز الترجي بدوري أبطال إفريقيا ساعة | إفريقيا
التجديد الرابع.. الاتحاد السكندري يمدد عقد جدو موسمين ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 2 خبر في الجول – الأهلي يستقر على قيد 26 لاعبا في قائمته الإفريقية.. وتواجد الشيخ 3 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 4 السيسي: لن نحضر مدربين أجانب لمنتخب مصر.. وهذا موقف عودة الجماهير

قد ينال إعجابك