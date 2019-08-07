يونيفرسيداد دي تشيلي: لاسارتي لن يرحل عن الأهلي

قلل سيرجيو فارجاس المدير الرياضي لنادي يونيفرسيداد دي تشيلي من احتمالية عودة مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي إلى قيادة الفريق.

كانت تقارير صحفية تشيلية ذكرت أن لاسارتي دخل دائرة اهتمام مجلس إدارة نادي يونيفرسيداد دي تشيلي لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط. ( اقرأ التفاصيل )

وقال فارجاس في تصريحات إذاعية: "لاسارتي لن يترك مصر".

وتابع "من الصعب رحيل لاسارتي عن مصر الآن".

وأبرز فارجاس قيادة لاسارتي الأهلي مؤخرا للتتويج بالدوري المصري للمرة الـ41 في تاريخه.

ويواجه يونيفرسيداد دي تشيلي شبح الهبوط بعد مرور 16 جولة إذ يقع الفريق في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة.

ويعتبر يونيفرسيداد دي تشيلي ثاني أكثر الفرق تتويجا بالدوري التشيلي برصيد 18 مرة بينما كولو كولو في الصدارة بـ 32 لقبا.

وسبق للاسارتي قيادة يونيفرسيداد دي تشيلي من قبل في الفترة من مايو 2014 وحتى ديسمبر 2015 وقاد الفريق في 54 مباراة في تلك الفترة.

وفاز لاسارتي بثلاث بطولات مع الفريق التشيلي بالدوري في 2014، وكأس تشيلي والسوبر في 2015.

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