بيل خارج قائمة ريال مدريد لملاقاة سالزبورج

في خطوة جديدة تؤكد أن جاريث بيل جناح ريال مدريد أصبح قريبا للغاية من الرحيل من النادي الملكي، خرج اللاعب من قائمة المباراة الودية ضد سالزبورج.

ويخوض ريال مدريد على ملعب ريد بول أرينا مباراته الودية السادسة في الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

كما غاب الكرواتي لوكا مودريتش والكولومبي جيمس رودريجيز والمهاجم ماريانو دياز.

استدعى زين الدين زيدان المدير الفني للميرينجي 20 لاعباً للمباراة ضد ريد بول سالزبورج التي ستقام يوم الأربعاء.

وجاءت قائمة اللاعبين على النحو التالي:-

حراسة المرمى: نافاس، كورتوا ولونين.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا ودي لا فوينتي.

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي وإيسكو.

خط الهجوم: بنزيمة، يوفتيش، فينيسيوس جونيور، لوكاس فازكيز وهازارد.

📋 قائمة اللاعبين المدريديستا المستدعين لمواجهة @RedBullSalzburg! 🛫 نراكم في سالزبورغ قريبا!#هلا_مدريد pic.twitter.com/2OH4qk4zKQ — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) August 7, 2019

ولا يزال مصير بيل (30 عاما) معلقا مع ريال مدريد بعد سعي النادي لبيعه.

وكان اللاعب السابق لتوتنام قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الدوري الصيني لكن ريال مدريد رفض العرض المقدم له.

وقالت تقارير إن ريال مدريد يتجه للإبقاء على بيل في الموسم الجديد.(التفاصيل)

اقرأ أيضا:

مصدر من الأهلي لـ في الجول: لم نتحدث مع الشناوي حول رحيله.. كل شيء مستقر

الأهلي يكشف حقيقة عدم قيد جيرالدو في القائمة الإفريقية

تقرير تركي: جالاتا سراي مهتم بضم النني

مدرب صن دوانز: انتصارنا على الفرق المصرية ساهم في إقصاء جنوب إفريقيا لمصر

خبر في الجول - تعرف على الأعضاء المرشحين للجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة