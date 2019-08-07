هل أبدى ليفربول اهتمامه بضم محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر قبل ضم أدريان حارس وست هام السابق؟ المتحدث الرسمي باسم الحمر يجيب لـFilGoal.com عن هذا السؤال.

مات ماكان المتحدث الرسمي باسم ليفربول صرح لـFilGoal.com قائلا :"هذه التقارير ليست صحيحة على الإطلاق".

موقع "ريد ليفربول" وEmpire of The kop الذي نقله عنه قال إن ليفربول استفسر عن الشناوي قبل ضم الحارس الإسباني يوم الإثنين.

التقرير أشار إلى أن الحمر فكروا في ضم الشناوي مقابل 3.5 مليون جنيه إسترليني لكنه في النهاية قرر ضم حارس وست هام. (طالع التفاصيل)

في هذه النقطة قال ماكان لـ FilGoal.com :"لطالما كان أدريان خيارنا الأول في سوق الانتقالات وكان متاحا أماما وقمنا بضمه فورا".

وأكمل :"هل فكرنا قط في ضم الشناوي؟ مجددا أدريان كان خيارنا الأول، فقط أدريان".

وكانت تقارير صحفية قد رشحت محمد الشناوي للانضمام إلى عدد من الأندية في أوروبا أبرزها أرسنال وأستون فيلا خاصة بعد مشاركته المتميزة في كأس الأمم 2019 بمصر رغم توديع الفراعنة للبطولة من دور الـ16.(طالع التفاصيل)

يذكر أن محمد الشناوي شدد الأسبوع الماضي على إنه لم يتلق أي عروض رسمية بعد للاحتراف في أوروبا واصفا إياها بـ"كلام جرائد" مشيرا إلى أنه سيرى خلال الفترة المقبلة إذا ما كانت هناك أي عروض من عدمه.

وصرح الحارس الدولي المصري عبر قناة "أون سبورت" عقب مباراة القمة ضد الزمالك: "لم أتلق أي عروض رسمية للاحتراف في أوروبا، أنا موجود مع الفريق، وما يتردد كلام جرائد، وسنرى خلال الفترة القادمة هل هناك عروض رسمية أم لا".

الشناوي صاحب الـ30 عاما شارك خلال الموسم الماضي في 31 مباراة في كل المسابقات مع الأهلي استقبل خلالها 18 هدفا وخرج بشباك نظيفة 18 مرة. كما شارك مع منتخب مصر في كأس الأمم في 4 مباريات خرج بشباك نظيفة في مباراة واستقبل هدفا.

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