رسميا - أسوان يضم أحمد عبد الظاهر

أعلن نادي أسوان عن ضم أحمد عبد الظاهر مهاجم حرس الحدود السابق لمدة موسمين استعدادا لخوض موسمه الجديد في الدوري المصري الممتاز.

أحمد عبد الظاهر النادي : حرس الحدود أسـوان

وكان أسوان نشيطا للغاية في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، إذ أنه تمكن من ضم عدد كبير من اللاعبين وصل إلى ما يقرب من 14 صفقة.

وضم الفريق العائد إلى الدوري الممتاز عبد الظاهر صاحب الـ34 عاما لإضافة الخبرة إلى خط هجومه بتواجد عبد العزيز الشاعر الوافد الجديد من حرس الحدود ورمضان ربيع صاحب الـ29 عاما.

عبد الظاهر انضم لحرس الحدود قادما من مصر للمقاصة في 2018 بعقد يمتد لموسمين إلا أنه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أبعدته عن الملاعب.

ولم يلعب عبد الظاهر سوى مباراتين مع الحدود خلال الموسم الماضي ولم يسجل فيهما.

صاحب الـ34 عاما من مخضرمي الدوري المصري حيث لعب لبلدية المحلة وإنبي والأهلي ومصر للمقاصة.

ويمتلك أسوان في خط هجومه حاليا محمد أشرف مهاجم وادي دجلة وعبد العزيز الشاعر ورمضان ربيع وفادي فريد مهاجم الأهلي السابق وبدارا سيلا الغيني.

طالع أيضا:

فشل صفقة انتقال المحمدي إلى نيوكاسل؟

مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: سنفتح خطا للمفاوضات مع بهاء مجدي

تقرير: النني وافق على الانضمام لجالاتا سراي

سكاي: يونايتد أوقف مفاوضات إريكسن لأن اللاعب يرغب في الانضمام لفريق إسباني

اعتزال فورلان