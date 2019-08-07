رسميا - أسوان يضم أحمد عبد الظاهر

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 13:04

كتب : FilGoal

أحمد عبد الظاهر

أعلن نادي أسوان عن ضم أحمد عبد الظاهر مهاجم حرس الحدود السابق لمدة موسمين استعدادا لخوض موسمه الجديد في الدوري المصري الممتاز.

أحمد عبد الظاهر

النادي : حرس الحدود

أسـوان

وكان أسوان نشيطا للغاية في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، إذ أنه تمكن من ضم عدد كبير من اللاعبين وصل إلى ما يقرب من 14 صفقة.

وضم الفريق العائد إلى الدوري الممتاز عبد الظاهر صاحب الـ34 عاما لإضافة الخبرة إلى خط هجومه بتواجد عبد العزيز الشاعر الوافد الجديد من حرس الحدود ورمضان ربيع صاحب الـ29 عاما.

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عبد الظاهر انضم لحرس الحدود قادما من مصر للمقاصة في 2018 بعقد يمتد لموسمين إلا أنه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أبعدته عن الملاعب.

ولم يلعب عبد الظاهر سوى مباراتين مع الحدود خلال الموسم الماضي ولم يسجل فيهما.

صاحب الـ34 عاما من مخضرمي الدوري المصري حيث لعب لبلدية المحلة وإنبي والأهلي ومصر للمقاصة.

ويمتلك أسوان في خط هجومه حاليا محمد أشرف مهاجم وادي دجلة وعبد العزيز الشاعر ورمضان ربيع وفادي فريد مهاجم الأهلي السابق وبدارا سيلا الغيني.

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