إكرامي: تحقيق الدوري كان مذاقه خاصا لأن كل أعداء الأهلي تجمعوا في جبهة واحدة

يرى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن تحقيق لقب الدوري الموسم المنقضي كان له مذاقا خاصا بسبب "تجمع أعداء الأهلي في جبهة واحدة" بحسب تعبيره.

الأهلي توج بلقب الدوري الـ41 في تاريخه والرابع على التوالي قبل جولة من نهاية المسابقة عقب فوزه على المقاولون العرب 3-1.

وقال إكرامي متحدثا عن سبب خسارة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي: "بطولة إفريقيا كنا نخوضها بتشكيل ضعيف نسبيا وليس الأفضل لكننا كنا مترابطين مع بعضنا البعض بجانب الجهاز الفني وبذلنا جهدا كبيرا لنقل الخبرات إلى اللاعبين الصغار".

وأضاف خلال استضافته في "أون سبورت" "لكن بعد الفوز على الترجي ذهابا (3-1) تسلل شعور حسم اللقب إلى اللاعبين، وفي الإياب عندما استقبلنا الهدف الأول حدثت هزة وتسرب شعور الهزيمة".

الأهلي فرط في نهائي المسابقة القارية الموسم قبل الماضي بعدما انتصر ذهابا 3-1 قبل أن يخسر إيابا 3-0.

وعن تحقيق اللقب الدوري أوضح "هذا الدوري كان له مذاقا خاصا لأن كل أعداء الأهلي تجمعوا في جبهة واحدة".

وأشار "(محمود) الخطيب -رئيس النادي- كان يجتمع معنا بشكل مستمر من أجل إيصال رسائل بشكل غير مباشر أن هناك كثيرين يعادوننا ولهذا يتوجب تحقيق اللقب للرد عليهم".

وأتم "كونك تنافس الأهلي وتخسر فهذا لا يجعلك (فريقا) سيئا ولا يقلل منك، لابد أن تفتخر أنك تنافس الأهلى وتخسر منه".

إكرامي بدأ مسيرته مع الأهلي من مرحلة الناشئين قبل أن ينضم إلى فينورد الهولندي في صيف 2008 ثم أنقرة غوجو التركي على سبيل الإعارة.

وفي 2009 عاد للكرة المصرية من بوابة الجونة ليدفع تألقه مع الفريق الساحلي الأهلي لاستعادة خدماته من جديد في 2010.

وشارك إكرامي الموسم الماضي في 10 مباريات مع الفريق استقبل خلالها 6 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات.

248 مباراة هي إجمالي مشاركات صاحب الـ36 عاما مع المارد الأحمر في جميع المسابقات، وخرج بشباك نظيفة في 119 مباراة.

على الصعيد الدولي لعب شريف 24 مباراة مع المنتخب الوطني الأول، وقبلها في كان حارسا أساسيا في منتخبات الشباب.

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