تعرف على القناة الناقلة حصريا لمباراة الزمالك أمام ديكاداها

يستهل نادي الزمالك مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة ديكاداها الصومالي على ملعب بتروسبورت.

وأعلنت قناة أون سبورت نقل المباراة حصريا يوم الأحد المقبل بين الفريقين.

ويستضيف الزمالك مباراتي ديكاداها الصومالي ذهابا وإيابا بناء على رغبة الفريق الصومالي.

وأعلن الزمالك عن قائمته الإفريقية وضمت 29 لاعبا على أن يتبقى مقعدا واحدا في فترة الانتقالات الشتوية.

ويقود مباراتي الزمالك أمام الفريق الصومالي، طارق يحيى المدير الفني المؤقت لحين الانتهاء من التعاقد مع مدرب أجنبي.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء يوم الأحد المقبل.

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