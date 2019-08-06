بامبو وبنشرقي يسجلان.. الزمالك يفوز على المتحدة للإسكان برباعية وديا

سجل الثنائي الجديد للزمالك أشرف بنشرقي وكريم بامبو هدفين في فوز الأبيض على المتحدة للإسكان وديا.

وفاز الزمالك على المتحدة للإسكان وديا برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب النادي.

سجل الوافد الجديد كريم بامبو هدف الزمالك الأول في الدقيقة 10، ثم أضاف المغربي أشرف بنشرقي الهدف الثاني في الدقيقة 12.

وارتفعت النتيجة إلى 3 أهداف عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 37، قبل أن يسجل خالد بوطيب الهدف الرابع في الدقيقة 72.

وانضم كريم بامبو للزمالك بعد نهاية تعاقده مع الإسماعيلي، كذلك تعاقد الفريق الأبيض مع المهاجم المغربي أشرف بنشرقي قادما من الهلال السعودي.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة طارق يحيى على الدفع بتشكيل مختلف لكل شوط من المبااة للوقوف على حالة جميع اللاعبين في الفريق.

ويواصل الزمالك استعداده لمواجهة ديكاداها الصومالي في ذهاب دور الـ64 في دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل في ملعب بتروسبورت.

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