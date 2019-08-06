رئيس جامعة القاهرة: محمد صلاح تبرع لمعهد الأورام بـ3 ملايين دولار

اعلن محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة تبرع محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر بتبرعه بـ3 ملايين دولار لصالح المعهد القومي للأورام.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وتحدث الخشت لبرنامج "مساء دي إم سي" اليوم الثلاثاء قائلا: "محمد صلاح تبرع للمعهد بـ3 ملايين دولار أي 54 مليون جنيه".

وأضاف "محمد صلاح شخص وطني ويساعدنا كثيرا".

وقال الخشت: "التقديرات المبدئية للخسائر حتى الآن هي 100 مليون جنيه وكل التبرعات يتم توجهيها مباشرة لإعادة إعمار المعهد".

وكان انفجار سيارة أدى إلى تحطم واجهة المعهد القومي للأورام وأدى لمصرع 20 وإصابة 47 خرين طبقا لتصريحات وزيرة الصحة هالة زايد في وقت سابق.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول - تعرف على الأعضاء المرشحين للجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يوضح موقف استاد القاهرة من استضافة السوبر

كاف يغرم الزمالك بسبب سلوك جمهوره في نهائي الكونفدرالية.. ويبرئ لقجع

خالد قمر ونور السيد يمددان تعاقدهما مع الاتحاد لموسم إضافي

مصدر في بريزنتيشن لـ في الجول: من الصعب إقامة السوبر خارج مصر هذا العام

إهداء إلى الهولندي الطائر