تقرير: أرسنال اتفق مع روجاني على البنود الشخصية

اتفق نادي أرسنال مع دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس على البنود الشخصية لضمه على سبيل الإعارة قبل يومين من غلق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

دانييلي روجاني النادي : يوفنتوس أرسنال

وقال ألفريدو بيدولا الصحفي في شبكة Sportitalia أن المدفعجية أتموا الاتفاق مع اللاعب على البنود الشخصية لاستعارته لمدة موسم واحد مع خيار الشراء.\

وأشار التقرير إلى أن روجاني سيحصل على راتب سنوي يصل إلى 4 ملايين يورو.

يتبقى الآن إنهاء أرسنال لكافة تفاصيل الصفقة مع يوفنتوس الذي سيوافق على خيار إعادة الشراء بنهاية الموسم.

وهناك أيضا خيار آخر باستعارته لمدة موسمين مع تكلفة إجمالية للصفقة قد تصل إلى 40 مليون يورو بحسب Sportitalia.

وأوضحت الشبكة أن روجاني يرغب في الحصول على دقائق لعب أكثر وهو ما أصبح صعبا بعد التعاقد مع الثنائي ماتياس دي ليخت وميرياح ديمريل من أياكس وساسولو على الترتيب.

روجاني انضم إلى صفوف يوفنتوس في شتاء 2015 قادما من إمبولي الذي بقي معه لموسم إضافي على سبيل الإعارة.

وخلال الموسم الماضي شارك صاحب الـ25 عاما في 20 مباراة سجل فيهم هدفين.

وإجمالا لعب دانييلي مع البيانكونيري 87 مباراة سجل خلالها 7 أهداف، وشارك مع المنتخب الإيطالي في 7 مباريات دولية.

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