رسميا - جناح ليفربول إلى بورنموث على سبيل الإعارة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 - 21:11

كتب : FilGoal

هاري ويلسون - ليفربول

أعلن نادي ليفربول رسميا انتقال هاري ويلسون جناح الفريق الشاب إلى بورنموث لمدة موسم على سبيل الإعارة إلى بورنموث.

هاري ويلسون

النادي : ديربي كاونتي

بورنموث
ليفربول

ويلسون الذي لعب الموسم الماضي معارا لدربي كاونتي عاد لصفوف ليفربول وشارك في وديات فترة الإعداد، لكنه سيخرج للإعارة من جديد.

وخضع ويلسون للكشف الطبي في بورنموث صباح اليوم الثلاثاء تمهيدا للتعاقد معه.

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ورفض نادي ليفربول وضع بند أحقية الشراء ضمن التعاقد مع بورنموث بسبب التمسك بالجناح الشاب.

جدير بالذكر أن فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا ستنتهي مساء يوم الخميس، أي قبل انطلاق الموسم الجديد بـ24 ساعة.

ويلسون سجل 15 هدفاً في 40 مباراة لعبها مع دربي كاونتي الموسم الماضي في دوري القسم الثاني وقاد الفريق للتأهل للدورة الرباعية لتحديد المتأهل الثالث للدوري الإنجليزي.

ويتميز الدولي الويلزي بإتقان الركلات الحرة والتسديدات البعيدة، لكنه يجد صعوبة في المشاركة مع الفريق الأول للريدز في ظل تألق نجوم الخط الأمامي.

وينطلق موسم الدوري الإنجليزي يوم الجمعة المقبل بلقاء ليفربول ضد نورويتش سيتي.

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