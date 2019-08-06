بالفيديو - الأسد جوميز يلتهم أهلي جدة ويقرب الهلال من ربع نهائي آسيا

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 - 20:54

كتب : FilGoal

الهلال - أهلي جدة

التهم بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال السعودي فريق أهلي جدة وسجل في شباكه هاتريك قاد به الزعيم للفوز بنتيجة 4-2 في دوري أبطال آسيا.

وسحق الهلال مضيفة الأهلي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا في المباراة التي أقيمت بملعب الجوهرة المشعة، ليقترب الزعيم السعودي من التأهل لربع نهائي البطولة.

المهاجم الذي يحتفل على طريقة الأسد بعد تسجيل الأهداف كان نجم المباراة الأول وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك أهلي جدة.

تقدم عمر السومة مبكرا في الدقيقة 6 للأهلي ليضع أصحاب الأرض في المقدمة، لكن جوميز رد سريعا وسجل التعادل في الدقيقة 15.

وعاد الأهلي للتقدم مرة أخرى في الدقيقة 39 بهدف دجانيني تافاريس، لكن جوميز مرة أخرى تعادل لفريقه في الدقيقة 48.

واستمر جوميز في التأهل واستغل خطأ مدافع الأهلي ليضيف الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 64.

وقبل النهاية نجح عبد الله الحافظ في تسجيل الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 81.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 أغسطس.

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