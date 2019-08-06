سكاي: توتنام يتفق مع يوفنتوس على ضم ديبالا

اتفق توتنام مع يوفنتوس على ضم باولو ديبالا لاعب البيانكونيري خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكر الصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو في تقريره لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا في تقرير لها فإن توتنام قدم عرضا ليوفنتوس لضم اللاعب الأرجنتيني مقابل 70 مليون يورو.

وأوضح التقرير أنه الآن يتبقى فقط الاتفاق بين توتنام وديبالا من أجل إتمام الصفقة.

ويغلق باب سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا مساء غد الخميس ما يعني أن توتنام يحتاج للاتفاق مع اللاعب وإجراء الكشف الطبي قبل ذلك الموعد.

يذكر أن مانشستر يونايتد كان يرغب في ضم ديبالا مقابل انتقال مهاجمه روميلو لوكاكو إلى يوفنتوس ولكن اللاعب الأرجنتيني لم يرغب في الانضمام إلى الشياطين الحُمر كما ذكرت التقارير الصحفية.

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