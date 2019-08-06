رسميا - الزمالك يدعم فريق السلة بصفقتين من الأهلي وأخرى من الجزيرة

نجح نادي الزمالك في تدعيم صفوف فريق السلة بثلاث صفقات جديدة بصورة رسمية.

وأعلن الزمالك تعاقده رسميا مع كريم دهشان ومصطفى مشعل لاعبي الأهلي وإسلام سالم من الجزيرة.

واستقبل رئيس الزمالك الثلاثي الجديد في حضور عصام عبد الحميد المدير الفني لفريق الزمالك.

وكانت سلة الزمالك نجحت الفوز بلقب الدوري بعد غياب 12 عاما على حساب الجزيرة.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوف فريقه من أجل المنافسة على الألقاب الموسم المقبل.