يوفنتوس يعلن وصول دانيلو تمهيدا لانضمامه

أعلن نادي يوفنتوس وصول دانيلو الظهير الأيمن لفريق مانشستر سيتي تمهيدا لانضمامه الرسمي إلى الفريق الإيطالي.

دانيلو النادي : مانشستر سيتي يوفنتوس

وكشف يوفنتوس عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أن دانيلو قد هبط بالفعل في مطار كاسيل.

ومن المقرر أن يجري اللاعب الكشف الطبي غدا الأربعاء قبل التوقيع الرسمي.

وتنص الصفقة عن تعاقد يوفنتوس مع دانيلو مقابل رحيل جواو كانسيلو إلى مانشستر سيتي بالإضافة إلى 30 مليون يورو.

وكشف تقرير بموقع فوتبول إيطاليا أن دانيلو سيقوم بالتوقيع على عقد لمدة خمس سنوات بقيمة 4 ملايين يورو سنويا بالإضافة إلى المكافآت.

وكان البرازيلي دانيلو قد انضم إلى مانشستر سيتي من ريال مدريد مقابل 30 مليون يورو في صيف 2017.

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