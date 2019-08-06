يوفنتوس يعلن وصول دانيلو تمهيدا لانضمامه
الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 - 19:03
كتب : FilGoal
أعلن نادي يوفنتوس وصول دانيلو الظهير الأيمن لفريق مانشستر سيتي تمهيدا لانضمامه الرسمي إلى الفريق الإيطالي.
وكشف يوفنتوس عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أن دانيلو قد هبط بالفعل في مطار كاسيل.
ومن المقرر أن يجري اللاعب الكشف الطبي غدا الأربعاء قبل التوقيع الرسمي.
وتنص الصفقة عن تعاقد يوفنتوس مع دانيلو مقابل رحيل جواو كانسيلو إلى مانشستر سيتي بالإضافة إلى 30 مليون يورو.
👍👍📸 @2DaniLuiz pic.twitter.com/yVXY0mYuCD— JuventusFC (@juventusfc) August 6, 2019
وكشف تقرير بموقع فوتبول إيطاليا أن دانيلو سيقوم بالتوقيع على عقد لمدة خمس سنوات بقيمة 4 ملايين يورو سنويا بالإضافة إلى المكافآت.
وكان البرازيلي دانيلو قد انضم إلى مانشستر سيتي من ريال مدريد مقابل 30 مليون يورو في صيف 2017.
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