كرة يد - منتخب الناشئين يفتتح مشوار بطولة العالم بالفوز على السويد

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 - 18:01

كتب : محمد سمير

منتخب مصر لكرة اليد الناشئين

نجح منتخب مصر للناشئين لكرة اليد في افتتاح مشوارهم ببطولة العالم تحت 19 عاما المقامة في مقدونيا، بالفوز على السويد.

وتغلب منتخب الناشئين على حساب السويد في المباراة الافتتاحية بنتيجة 32-29 ليتصدر الفراعنة المجموعة الثانية مؤقتا.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار منتخبات فرنسا والمجر والسويد وكندا وتايوان.

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ويلعب المنتخب المصري غدا في الرابعة والنصف عصرا أمام فرنسا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويتأهل أول أربع منتخبات من كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي من المسابقة.

وكان منتخب فرنسا قد حقق اللقب أخر نسختين في 2017 و 2015.

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