عامر حسين يكشف تفاصيل الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي واطلع برة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 - 16:16

كتب : عاطف شادي

الأهلي - المقاولون - حسين الشحات

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس منطقة الإسكندرية عن تفاصيل الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي واطلع برة في ذهاب دور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي واطلع بره يوم 11 أغسطس الجاري في ملعب برج العرب، حيث تستضيف مصر مباراتي الذهاب والإياب.

وقال عامر حسين لـ FilGoal.com: "تم الاتفاق بشكل رسمي على حضور 10 آلاف مشجع المباراة".

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وتابع "أسعار التذاكر ستكون 30 جنيها للدرجة الثانية، و100 جنيه للدرجة الأولى، و200 جنيه للمقصورة الأمامية".

وأضاف رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة "استاد برج العرب سيفتح أبوابه أمام الجماهير في الواحدة ظهراً، وسيغلق في السادسة مساءً".

وتنطلق المباراة الساعة الثامنة مساء.

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