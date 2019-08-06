دي بروين: رودري إضافة مثالية لـ مانشستر سيتي

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 - 00:42

كتب : FilGoal

رودري - مانشستر سيتي

يعتقد كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي أن التعاقد مع رودري لاعب أتليتكو مدريد السابق يعد إضافة مثالية لفريقه.

وظهر اللاعب الإسباني الشاب لأول مرة في تشكيل مانشستر سيتي خلال مباراة رسمية أمام ليفربول في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية وتوج أيضا بأول لقب له مع الفريق السماوي.

وقال دي بروين: "لقد ظهر بمستوى جيد للغاية وهو مناسب تماما لنا".

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النجم البلجيكي أضاف "أعتقد أن رودري هو ما يبحث عنه النادي".

وأكمل "إنه يؤدي بطريقة مثالية تخدم أسلوب لعب الفريق ونحن بحاجة دائما إلى لاعبين معينين وليس هناك الكثير من الأشخاص يستطيعون تنفيذ طريقتنا".

وأتم تصريحاته "الطريقة التي ظهر بها خلال فترة الإعداد وفي التدريبات تؤكد أنه سيظهر بشكل جيد معنا".

وانضم رودري لصفوف مانشستر سيتي مقابل 62 مليون جنيه إسترليني.

ويفتتح مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي مبارياته في البريميرليج يوم السبت المقبل بمواجه وست هام يونايتد.

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