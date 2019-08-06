فان دايك عن كسر ماجواير لرقمه القياسي: ليس سهلا مواجهة الضغط.. ولكن

تحدث فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن كسر هاري ماجواير لرقمه القياسي وكونه أصبح أغلى مدافع في العالم بانتقاله إلى مانشستر يونايتد.

ونقلت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية تصريحات فان دايك التي قال فيها: "حظا سعيدا له، لا أستطيع قول أي شيء يتعلق بقيمة الانتقال لأن ذلك الأمر كان سيحدث كان سيأتي يوم ما ويُكسر رقمي هذا هو سوق الانتقالات".

وأضاف "ماجواير ليس لديه أي تأثير على ذلك، ولكن السعر يأتي بضغط كبير".

قبل أن يستدرك المدافع الهولندي "لكن في الأندية الكبيرة مثل مانشستر يونايتد هناك ضغوط كبيرة دائما وعليك مواجهتها".

وأتم فان دايك "ليس من السهل مواجهة كل تلك الضغوط ولكن شخصيا أحب وضع الأمور في نصابها الصحيح فهناك العديد من الأشياء أهم من لعب كرة القدم ونحن محظوظون للعب كرة القدم".

وكان فان دايك انتقل إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني قبل أن يأتي ماجواير وينضم إلى يونايتد مقابل 80 مليون إسترليني.

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