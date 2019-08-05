رسميا - سيبقى في لندن.. كريستال بلاس يضم جاري كاهيل

الإثنين، 05 أغسطس 2019 - 22:49

كتب : FilGoal

جاري كاهيل

أعلن نادي كريستال بالاس التعاقد رسميا مع جاري كاهيل مدافع تشيلسي السابق لمدة موسمين.

وانتهى تعاقد كاهيل مع تشيلسي قبل أسابيع ليعلن النادي اللندني رحيل مدافع المخضرم بعد 7 مواسم ونصف قضاها في ملعب ستامفورد بريدج.

ليستمر المدافع الإنجليزي المخضرم لمدة أطول في مدينة لندن.

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وبعد الإعلان عن الصفقة قال كاهيل: "أنا سعيد لوجودي هنا وأعتقد أنها فرصة جيدة بالنسبة لي لأكمل مسيرتي في الدوري الإنجليزي وألعب في فريق جيد ومميز يضم بعض اللاعبين الموهوبين".

وأضاف "أنا جائع لإطالة مسيرتي في الملاعب طالما استطعت ذلك، أشعر أنني في حالة جيدة وأيا كان من ألعب لأجله أود أن أعطيه 110% من مستواي".

من جانبه قال روي هودجسون المدير الفني لكريستال بالاس عن الصفقة "أنا سعيد لأن كاهيل انضم إلينا، إنه لاعب كرة قدم رائع يتمتع بخبرة دولية كبيرة وبسبب العمل معه سابقا في المنتخب الإنجليزي أعلم أنه سيصبح إضافة قوية لنا وسعيد للعمل معه مرة أخرى".

كاهيل البالغ من العمر 33 عاما انضم لصفوف تشيلسي عام 2012 قادما من بولتون.

وحقق المدافع الإنجليزي العديد من البطولات مع تشيلسي أبرزها دوري أبطال أوروبا مرة والدوري الأوروبي مرتين.

بالإضافة إلى فوزه بلقب الدوري مرتين ومثلهما لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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