بالفيديو - حارس ليفربول السابق يعقد مهمة فريقه النصر في دوري أبطال آسيا

كلف الحارس براد جونس فريقه النصر السعودي التعادل أمام ضيفه الوحدة الإماراتي بهدف لمثله يوم الاثنين في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

وتقدم بطل الدوري السعودي بهدف رائع من ضربة رأس لهدافه عبد الرازق حمد الله في الدقيقة 17، لكن خروجا خاطئا من جونس، حارس ليفربول السابق، منح الوحدة هدف التعادل الذي سجله البرازيلي ليوناردو دا سيلفا في الدقيقة 53.

وبات النصر مطالبا بالتسجيل، أملا في الفوز بالمواجهة، في ملعب آل نهيان بعد أسبوع حين يحل ضيفا على الوحدة في مباراة الإياب.

والمتأهل من المواجهة يلعب ضد الدحيل أو السد القطريين في الدور ربع النهائي.

ويسعى النصر للتتويج بدوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه، البطولة التي احتل وصافتها في 1995.

والوحدة هو الفريق الإماراتي الوحيد المتبقي في البطولة، بينما 4 أندية تمثل السعودية في الدور ثمن النهائي.

وضمنت السعودية مقعدا في الدور ربع النهائي نظرا لمواجهة تجمع بين الأهلي والهلال في دور الـ16، بينما فاز الاتحاد يوم الاثنين على ضيفه ذوب آهن اصفهان الإيراني.

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